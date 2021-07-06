Куба объяснила ситуацию с россиянами усилением мер против дельта-штамма

Куба ужесточила антиковидные меры на границе на фоне стремительного распространения в мире индийского штамма коронавируса. Этим министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранде объяснил ситуацию с изолированными российскими туристами.
Глава Ростуризма Зарина Догузова поговорила с кубинским министром по телефону. Хуан Карлос Гарсия Гранде обещал, что в самые короткие сроки примет меры, чтобы карантин с российских туристов был снят. Главное условие – отрицательный результат теста на Covid-19.
Чтобы ситуация разрешилась как можно скорее, кубинские медики используют экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции. Результаты повторно положительные у 52 человек, сообщает РИА «Новости». В изоляции остаются 86 россиян.
Напомним, более 150 российских туристов были изолированы своих номерах на Кубе сразу после прилета. Проведенные в аэропорту тесты выявили у них коронавирус. После повторных тестов изоляцию для 106 человек отменили.
Москва, Наталья Рязанова
Москва. Другие новости 06.07.21
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