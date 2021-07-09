Туроператоры согласились придержать цены на туры во вновь открытый Египет

Российские туроператоры не станут завышать цены на туры в Египет сразу после восстановления полетов на курорты. На стоимость повлияет и число разрешенных рейсов, и традиционно низкий летний спрос.

Египет не самое популярное направление для лета из-за сильной жары. И туроператоры постараются привлечь туристов ценами, считает первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович. Он отметил, что стоимость туров зависит и от спроса в других странах.

«Потом они будут выравниваться… Ситуация с ценами зависит не только от российского, но и от других рынков. Ведь не только мы истосковались по отдыху», – цитирует Канторовича РБК.

Ростуризм отменил свои рекомендации для турфирм воздерживаться от продажи туров в Египет. И напомнил, что решения о дате начала полетных программ и числе рейсов будет принимать оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Туроператоры готовы продать столько туров, сколько смогут отработать перевозчики. Поскольку прямые рейсы будут выгоднее нынешних маршрутов через Каир.

«Мы предполагаем, что будет поставлено много рейсов, и стоимость туров станет намного выгоднее пакетов с перелетом до Каира и наземным трансфером на курорты», – пояснили в компании «Русский Экспресс» для «Вестника АТОР».

Так, TEZ Tour предлагает туры на базе регулярных рейсов до Каира на 7 ночей/8 дней за 42 тыс. рублей на человека при условии проживания в отеле 4 звезды и питанием «все включено». Стоимость того же пакета с перелетом на чартерных рейсах планируется установить в 33 тыс. рублей за человека.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин отменил указ о запрете авиасообщения с курортами Египта. Документ действовал с 2015 года. Новый указ был опубликован портале правовой информации 8 июля.

В конце июня египетские власти разрешили въезд привитым от Covid-19 иностранцам без ПЦР-тестов. Действующими признают сертификаты о прививке как вакциной, признанной ВОЗ, так и Управлением по лекарственным средствам Египта. То есть «Спутник V» включен в этот список, и привитым россиянам не придется сдавать ПЦР-тест.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 08.07.21

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