Привитых россиян пустят в Египет без ПЦР-тестов

Египетские власти разрешили въезд привитым от Covid-19 иностранцам без ПЦР-тестов. Это правило касается граждан, которые прибывают из стран, не затронутых мутировавшими штаммами коронавируса. Послабление будет распространяться и на вакцинированных россиян.

Согласно директиве египетского минздрава, иностранцы при прохождении границы должны будут предъявить сертификат о вакцинации. Документ должен содержать QR-код и печать официального органа, в нем не допускаются какие-либо исправления и дописки, пишет газета Al Ahram со ссылкой на заявление ведомства.

Власти будут принимать сертификаты о вакцинации препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения и Управлением по лекарственным средствам Египта. Речь идет о вакцинах «Спутник V», Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac и Johnson&Johnson. С момента получения второй дозы двухкомпонентной вакцины должно пройти 14 суток.

Невакцинированным иностранцам нужно предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного менее чем за 72 часа до вылета. Это требование не касается детей младше шести лет.

Каир, Наталья Петрова

Каир. Другие новости 23.06.21

Туроператоры должны россиянам 47 млрд рублей за отмененные поездки. / Все заведения общепита Ялты должны перейти на одноразовую посуду. / Грузия отменяет комендантский час из-за туристов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»