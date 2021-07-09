Кубинские врачи закрыли в обсерваторах 21 туриста из России

В гостиницах-обсерваторах на Кубе остается 21 российский турист, чьи тесты на Covid-19 по прилету оказались положительными. В числе изолированных – 9-месячный ребенок.

«По состоянию на 8 июля в обсерваторах в Варадеро и на Кайо-Коко находился 21 человек, один из них, на Кайо-Коко – с симптомами заболевания», – сказала генконсул РФ на Кубе Нана Мгеладзе (цитата по РИА «Новости»).

Эти туристы прибыли рейсами 4, 5, 6 и 7 июля, причем, некоторые прошли полную вакцинацию. Ранее доставленный в Гавану россиянин с симптомами коронавируса хорошо отвечает на лечение.

Сотрудники посольства РФ попросили проверить туристов в обсерваторе экспресс-тестами, но в местной больнице закончились тесты. Медики соблюдают установленный протокол, и иностранцев с положительными тестами сразу из аэропорта отправляют в обсерватор.

По данным Ростуризма, 188 из 192 россиян, отправленных на изоляцию в забронированные отели, возобновили отдых. Четыре человека получили повторный положительный ПЦР-тест и были оставлены в изоляции.

Напомним, 5 июля российская дипмиссия сообщила, что около 200 российских туристов, прилетевших на Кубу рейсами с 30 июня по 2 июля, изолированы в своих номерах. Причиной стали положительные тесты на коронавирус, сделанные по прилету.

Гавана, Наталья Рязанова

Гавана. Другие новости 09.07.21

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