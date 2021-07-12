Власти Бали депортируют двух россиян за нарушение мер против Covid-19

Четверо интуристов будут депортированы с Бали за нарушение антиковидных мер. Среди них двое россиян, а также граждане США и Ирландии, передает Associated Press.

Полиция Бали поймала россиянина, американца, и ирландца без защитной маски. Всех отправили в камеру временного содержания при службе иммиграции. Вечером 12 июля их депортируют с острова.

Власти Бали выгонят еще одну россиянку, нарушившую самоизоляцию. По прилету ее ПЦР-тест оказался положительным, и женщине запретили покидать номер отеля, но она сбежала. Ее поймали ночью 11 июля и отправили в изоляцию в столицу острова Денпасар. Как только россиянка вылечится от коронавируса, ее отправят домой.

Напомним, в мае жители Бали пожаловались на блогеров, нарушающих антиковидные меры. Одна из туристок прогулялась в магазин с нарисованной на лице маской, записывая свой выход на видео. Ее поймали и депортировали с острова.

Денпасар, Наталья Рязанова

Денпасар. Другие новости 12.07.21

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