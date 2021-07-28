Продажа туров с туристическим кэшбеком продлена до 31 августа

Ростуризм на месяц продлил действие кэшбека для туристов, путешествующих по России. Они смогут вернуть часть стоимости путевок, купленных до 31 августа, пояснили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня окно продаж продлено до 31 августа. Условия прежние: туристу на карту вернется 20% стоимости тура или проживания, в максимуме – 20 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

У программы есть ряд условий. Заплатить за тур нужно картой «Мир», а поездка должна состояться с 1 октября по 24 декабря. В круиз можно отправиться с 1 сентября до окончания навигации.

С момента запуска программы в 2020 году кэшбек получили более двух миллионов россиян и вернули около 6,7 млрд рублей.

Напомним, власти ежегодно будут выделять 5 млрд рублей для программы кэшбека на внутренний туризм.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 28.07.21

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