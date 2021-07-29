Генконсульство РФ в Анталье: вопрос об эвакуации россиян из-за лесных пожаров не стоит

В генконсульстве России в Анталье заявили, что эвакуации туристов из-за сильных лесных пожаров в районе города Манавгат не планируется. В дипмиссии подчеркнули, что основные туристические объекты находятся на удалении от зоны стихии. По утверждению местных властей, туристам ничего не угрожает.

В генкосульстве также сообщили, что информации о пострадавших россиянах не поступало, информирует ТАСС.

Представитель диппредставительства РФ добавил, что на телефон экстренной связи генконсульства в течение минувшей ночи поступало несколько звонков от российских туристов, сообщивших о гари и задымлении, а также о перебоях в электроснабжении.

Дипломат также отметил, что на утро 29 июля оперативным службам «удалось справиться» с очагами природных пожаров на большей части Манавгата и его окрестностей.

Ранее генкосульство России посоветовало отдыхающим следовать рекомендациям местных властей и без острой необходимости не покидать территории отелей.

По последним данным турецких властей, в результате пожаров один человек погибли, еще 62 пострадали. Эвакуированы жители 18 жилых кварталов и деревень.

Пожар начался 28 июля в лесном массиве у Манавгата. Из-за сильного ветра и 40-градусной жары огонь быстро распространился на большой территории.

Анталья, Наталья Петрова

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