Туристам в Анталье посоветовали не покидать отели из-за лесных пожаров

В турецкой провинции Анталья бушуют лесные пожары. По последним данным, пострадали 53 человека. Ростуризм рекомендовал отдыхающим там россиянам не выходить с территории гостиниц.

Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории района Манавгат. В тушении задействованы два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин.

На данный момент известно о 53 пострадавших. «При тушении одна пожарная машина перевернулась, водитель получил тяжелые ранения», – сообщил в твиттере министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

Жалоб от российских туристов, отдыхающих на турецком курорте, пока не поступало. «Ростуризм на связи с генконсульством России в Анталье и туроператорами», – сказали в ведомстве. Россиянам посоветовали следовать рекомендациям местных властей и без острой необходимости не покидать территории отелей.

Анталья, Зоя Осколкова

Анталья. Другие новости 28.07.21

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