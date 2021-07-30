Пепел, запах гари и эвакуация из отелей: туристы рассказали о реальной ситуации с пожарами в Турции

В Турции в последние дни значительно ухудшилась ситуация с лесными пожарами: огонь вплотную подобрался к курортным зонам и даже затронул некоторые отели, из которых эвакуировали туристов. Но турагенты говорят, что большинство людей отдыхают нормально. Запросов на аннуляцию ближайших туров нет.

Как ранее писал «Новый День», пожары бушуют на территории Антальи, Мармариса и Бодрума. На первом курорте людям посоветовали не покидать территории отелей, а на Эгейском побережье отдыхающих, напротив, эвакуируют из отелей, приближенных к очагам возгорания. Сейчас в Турции отдыхают тысячи россиян, в том числе и уральцев. Пострадавших нет. Но люди говорят, что условия отдыха, мягко говоря, не самые комфортные.

«Мы отдыхали в Сиде. Еще позавчера дым только виднелся на горизонте, над морем. Но его становилось все больше. Вчера еще в 8 часов утра все было так же, а уже к обеду этот дым принесло к отелю, появился запах гари. То есть все распространяется быстро, – рассказал «Новому Дню» уральский режиссер Александр Сысоев, который вчера вернулся с отдыха в Турции. – По пути в Анталью ситуация стала намного хуже. Вдоль трассы были видны уже открытые очаги огня, пламя. В некоторых местах было видно, что задевает линии электропередачи. Кстати, когда мы выезжали, наш отель уже работал от генератора».

По словам Александра, отдыхающие реагируют на происходящее спокойно. Никакой паники нет. А вот местные жители напряжены. Таких пожаров не было давно. По трассам регулярно проносятся спецмашины, в небе летают пожарные вертолеты.

Другие уральцы пишут, что сидят в отелях с паспортами, боятся эвакуации. «Моя […] в Мармарисе отдыхает. Тоже начался сильный пожар, все в дыму. Пахнет гарью. Идет с гор. Все ушли в отели, сидят с паспортами. Летают вертолеты, берут воду в море. Начался час назад и быстро распространяется», – пишут уральцы на форуме Umama. «Манавгат и окрестности в дыму! Солнца не видно. Запах гари. Сильный ветер. В отеле отключили кондиционеры», – сообщают другие.

Как рассказала «Новому Дню» директор сети агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева, в целом туристы относятся к ситуации с пониманием. Звонков и обращений много, но паники нет. Некоторые узнают о пожарах только из СМИ и блогов в инстаграме.

«Сейчас пожары в Сиде (Средиземноморье) и Бодруме (Эгейское побережье) Причем в Бодруме уже ликвидировали. Чуть-чуть пострадал отель Titanic, там огнем задело крышу детского амфитеатра и пару кабин на пляже. Но вчера к вечеру людей уже вернули в отель. Хотя блогеры мусолят тему, разжигают. Про тот же «Титаник» писали, что отель сгорел дотла, это не так, – рассказала Анастасия. – В Сиде отели не затронуты, пожары частично потушили, но еще есть очаги возгорания. Пепел летит в отели, но запаха нет. Ветер уже сменился. Реального ущерба нет. В целом ситуация под контролем, пожары и у нас в России не редкость».

По словам агентов, на данный момент заявок на отмену предстоящих туров нет. В стране не введен режим ЧС, угрозы для туристов нет, поэтому в случае аннуляции придется заплатить штраф. Более того – некоторые ждут своего отдыха у моря с 2019 года, и не готовы отказаться от поездки.

В Уральской ассоциации туризма и Российском союзе туриндустрии «Новому Дню» сообщили, что на данный момент вопрос об эвакуации туристов из Турции не стоит. «Вчера вечером мы в последний раз общались с представителями Российского союза туриндустрии, с представителями крупных туроператоров. Было заявление генконсула РФ в Анталье о том, что об эвакуации туристов речи не идет. О приостановке авиасообщения между Россией и Турцией тоже никто не говорит, – рассказал президент УАТ и руководитель регионального представительства РСТ Михаил Мальцев. – Есть рекомендация Ростуризма не покидать территорию отелей без надобности, не ездить на экскурсии».

Видео, снятое очевидцами, появится на нашем канале в ближайшее время.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 30.07.21

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