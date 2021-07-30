«Первый день казался веселым приключением, потом стало не смешно», – уральцы, прилетевшие из Турции, рассказали о пожарах (ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбург прилетело несколько рейсов из Турции, в которой в последние двое суток ухудшается ситуация с лесными пожарами. Туристы, с которыми «Новый День» пообщался в зале прилетов Кольцово, говорят, что паники никакой нет, но в некоторых районах страны было страшно. Кто-то видел только дым издалека, кто-то – огонь вблизи.

Туристы из Турции рассказали о пожарах

«Мы были прямо в эпицентре [пожаров], в Манавгате. В первый день это казалось веселым приключением. Но когда выключили кондиционеры в отеле, стало не смешно. [Турки] огонь тушили, но пламя все равно разгоралось. К утру ничего не изменилось, но хотя бы перебоев с электричеством не было», – рассказала одна из екатеринбурженок.

По ее словам, к эвакуации из отеля туристов не готовили, пожар был относительно далеко – в нескольких километрах от поселка, а не как в Бодруме, где горел лес рядом с отелями. В целом паники среди отдыхающих не было.

«Сами турки очень переживали за местных работников, мы им тоже сочувствовали, – говорит жительница Екатеринбурга. – Сами себя утешали тем, что нам досталось только сутки посмотреть на это все, как другие – не знаю».

Другие прилетевшие на дневном рейсе из Антальи говорили, что видели много дыма, чувствовали запах гари, до отелей долетал пепел. «Было немного страшно. Но мы видели, что вертолеты летают, тушат пожары», – поделился один из прилетевших.

Другой говорит, что туристы вообще всерьез не восприняли новости про пожары в Турции: «Все отдыхали, все нормально».

Были и те, кто о пожарах узнавал из новостей. В основном это были отдыхавшие в Кемере, до которого огонь не добрался.

Напомним, пожары бушуют на территории Антальи, Мармариса и Бодрума. На первом курорте людям посоветовали не покидать территории отелей, а на Эгейском побережье отдыхающих, напротив, эвакуируют из отелей, приближенных к очагам возгорания. Сейчас в Турции отдыхают тысячи россиян, в том числе и уральцев. Пострадавших нет. По словам турагентов, на данный момент заявок на отмену предстоящих туров не поступало.

В Уральской ассоциации туризма и Российском союзе туриндустрии «Новому Дню» сообщили, что вопрос об эвакуации туристов из Турции не стоит. «Вчера вечером мы в последний раз общались с представителями Российского союза туриндустрии, с представителями крупных туроператоров. Было заявление генконсула РФ в Анталье о том, что об эвакуации туристов речи не идет. О приостановке авиасообщения между Россией и Турцией тоже никто не говорит, – рассказал президент УАТ и руководитель регионального представительства РСТ Михаил Мальцев. – Есть рекомендация Ростуризма не покидать территорию отелей без надобности, не ездить на экскурсии».

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Александр Погольский, Антон Отман

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