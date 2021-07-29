Из отелей Мармариса эвакуируют туристов из-за лесных пожаров

В Турции сообщили об эвакуации местных жителей и туристов в Мармарисе. В регионе бушуют лесные пожары.

Как сообщает телеканал NTV, эвакуация проводится в профилактических целях. Огонь пока не добрался до зданий. Направление ветра меняется, зона возгорания сдвигается в другую сторону от жилых строений.

Telegram: Лесные пожары в Мармарисе

По словам Министра сельского хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, в пожарной операции участвуют самолет, пять вертолетов и 30 пожарных машин.

Ранее сообщалось, что туристам в провинции Анталья рекомендовали не покидать отелей из-за лесных пожаров. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории района Манавгат. По последним данным, жертвами пожаров стали три человека. Еще 122 пострадали.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 29.07.21

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