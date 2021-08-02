«Из Сиде просят переселить в Кемер»: в каких регионах Турции сегодня продолжаются пожары

На сегодняшнее утро большинство пожаров, возникших вблизи туристических курортов Турции, локализованы. Однако недалеко от Сиде и Мармариса продолжают гореть леса. По данным Уральской ассоциации туризма, отдыхающие просят переселить их в Кемер, где нет ни дыма, ни гари. Туроператоры рассматривают каждую заявку индивидуально.

Подробно о ситуации на всех курортах Турции сегодня рассказали в екатеринбургском агентстве Friends Travel. В Анталийском регионе работы по пожаротушению продолжаются в горных районах, которые значительно удалены от основных туристических объектов и отелей. Эвакуация из отелей не производится – они функционируют в штатном режиме. Задымления нет. В Белеке пожаров нет, в Кемере 1 августа было три возгорания, но они уже потушены, задымления никакого нет. В Алании ситуация к понедельнику тоже нормализовалась. На сегодняшний день проблемными остаются два курорта – Сиде и Мармарис.

«В Сиде в течение выходных продолжалось тушение пожара в горных районах, прилегающих к Манавгату. От туристических зон огонь отстоит далеко. Очаг возгорания недалеко от Чолаклы оперативно потушен. Небо в основном уже чистое, в зависимости от ветра в отдельных районах побережья может быть легкая дымка. Угрозы туристам в отелях нет, эвакуации не планируются. Все экскурсии, проходящие через пожароопасные районы, аннулированы, – рассказывают турагенты Friends Travel в своем телеграме. – В Мармарисе в течение субботы шло тушение пожара в районе курортного района Ичмелер, ряд отелей были превентивно эвакуированы. Часть туристов вернулась в свои отели в воскресенье, 1 августа, ожидается, что с улучшением ситуации в понедельник, 2 августа, вернутся и остальные. В то же время в воскресенье, 1 августа, были эвакуированы жители и некоторые туристы из отелей района Турунч (также в превентивных целях). Ожидается, что в понедельник они начнут возвращаться в свои отели».

Информацию подтвердили и эксперты туристического рынка. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин на пресс-конференции в ТАСС рассказал, что более чем из ста очагов возгорания в Турции активными остались около десяти. «Сегодня такой глобальной проблемы, как была в конце прошлой недели, уже нет. Надеемся, оставшиеся очаги будут устранены в ближайшие дни, – отметил Барзыкин. – Что касается наших туристов, мы через операторов мониторим ситуацию. Ни один человек не пострадал. Массовых отказов от туров нет. Заявки, которые есть по изменению самого тура, замене курорта, рассматриваются операторами индивидуально».

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев добавил, что некоторые уральцы просят сменить им отели в регионе Сиде и перевезти в Кемер. «Туроператоры стараются такие пожелания выполнить, особенно если у людей есть медицинские показания, заболевания легочной системы. Но не могу сказать, что такие обращения носят массовый характер, – прокомментировал Михаил Мальцев. – Массового отказа от туров нет, хотя запросы в турагентства, конечно, есть».

В минувшую пятницу «Новый День» пообщался с туристами, которые прилетели из горящей Турции. Некоторые пожаров вообще не заметили, дым и пепел отдыху не помешали. Другие рассказывали, что попали в эпицентр: в отелях отключали свет и кондиционеры.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 02.08.21

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