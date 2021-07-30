«Будьте готовы к эвакуации!»: дипломаты и Ростуризм обратились к россиянам из-за лесных пожаров в Турции

Генеральное консульство России в Анталье призвало российских туристов, отдыхающих в пожароопасных районах побережья Турции, быть предельно внимательными и готовыми к возможной эвакуации из отелей. Об этом сообщает дипмиссия на своей странице в Facebook. При этом, по данным генконсульства, ситуация с природными пожарами в курортных зонах постепенно улучшается.

Как отмечается, очаги возгорания локализованы в городе Манавгате и его окрестностях, продолжается борьба с огнем в ряде горных районов. «В целом, курортные зоны остаются вне опасности. В зависимости от направления ветра сохраняется задымление и запах гари. Это основная проблема, о которой сообщают ростуристы, отдыхающие в регионе», – отметили в диппредставительстве.

«При обращении в индивидуальном порядке туроператоры в координации с Генконсульством оказывают им необходимое содействие в переселении в более благополучные с точки зрения пожароопасной ситуации регионы», – добавили в дипмиссии.

Также сообщается, что на курорте Бодрум в провинции Мугла вчера вечером удалось справиться с пожаром, бушевавшим рядом с отелями, расположенным в местечке Гювернджинлик. «Основные точки возгорания потушены», – отметили дипломаты, указав, что обращений от россиян не поступало. В дипмиссии добавили, что были эвакуированы постояльцы нескольких отелей, среди которых – граждане РФ. Их расселили в близлежащих гостиницах. После снятия угрозы эвакуированных туристов возвращают в свои отели.

Ситуация также стабилизируется и на курорте Мармарис провинции Мугла, отметили дипломаты. «По ситуации на 12.00 текущего дня, по данным местных властей, пожарная опасность для отелей в Мармарисе миновала. Большая часть гостиниц продолжает функционировать в штатном режиме и принимать новые тургруппы. В течение дня запланировано возвращение всех туристов в отели по месту их постоянного отдыха», – говорится в сообщении. Напомним, что накануне вечером из-за мощного лесного пожара в Мармарисе была проведена эвакуация туристов из нескольких отелей, оказавшихся в зоне риска. Их временно разместили в гостиницах в безопасной части города.

С заявлением по ситуации с лесными пожарами в Турции сегодня выступил и Ростуризм. Несмотря на то, что ситуация остается непростой, «на текущий момент… угрозы здоровью и безопасности наших граждан нет», – заявила глава ведомства Зарина Догузова, сославшись на информацию МИД РФ. Она призвала отдыхающих в Турции туристов «следить за обстановкой и по возможности не покидать территорию отелей, следовать рекомендациям властей».

Туристам, которые планирует поездки в Турцию, рекомендовано быть на связи со своим туроператором и следить за обстановкой. Ростуризм при этом попросил туроператоров «максимально оперативно информировать туристов о ситуации и идти навстречу, если условия путешествия будут меняться», отметила Догузова.

Напомним, сильный лесной пожар начался 28 июля в окрестностях города Манавгата курортной провинции Анталья. Генконсульство РФ в Анталье рекомендовало туристам в целях безопасности не покидать отели. В четверг лесные пожары начались в провинции Мугла на западном побережье.

Одной из основных причин пожаров власти считают установившую в регионе 40-градусную жару и сильный ветер, но при этом не исключают поджоги. В результате пожаров погибли 4 человека, около 200 пострадали. Информации о пострадавших россиянах не поступало.

Как сообщил сегодня министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, продолжается тушение 20 лесных пожаров в шести провинциях, угрозы населенным пунктам нет. По его словам, от возгораний пострадали 42 населенных пункта, жителей 27 из них эвакуировали. По оценке чиновника, сейчас ситуация улучшается.

Анталья, Наталья Петрова

Анталья. Другие новости 30.07.21

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