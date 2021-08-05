Таиланд запретил вредные для кораллов кремы от загара

Власти Таиланда запретили местным жителям и туристам использовать солнцезащитные средства, негативно влияющие на кораллы. Запрет распространяется на все морские национальные парки, сообщает BBC.

Департамент охраны природы Таиланда заявил, что современные кремы от загара плохо влияют на размножение кораллов, убивают их личинки и обесцвечивают рифы. Вредными признаны средства, в составе которых есть оксибензон, бутилпарабен, октиноксат и энзакамен (4-метилбензилиденкамфора).

Власти официально запретили использовать средства с этими ингредиентами в морских национальных парках. Нарушителям грозит штраф до 100 тыс. бат (220 тыс. рублей). Правда, пока руководство страны не пояснило, кто и как будет проверять косметички у туристов.

Отмечается, что аналогичные запреты уже введены на Гавайях и в островном государстве Палау.

Как сообщал «Новый День», ученые обнаружили в солнцезащитных кремах вещество, грозящее онкологией: бензофенон в повышенной концентрации. Накапливаясь в течение нескольких недель, оно способно спровоцировать развитие онкологии и расстройства эндокринной системы.

Бангкок, Наталья Рязанова

Бангкок. Другие новости 05.08.21

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