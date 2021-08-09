АТОР ждет удешевления туров в Египет на 15 тысяч рублей

Стоимость туров в Египет может снизить на 10-15 тыс. рублей, если вырастет количество рейсов. Ситуация зависит от решения оперштаба по коронавирусу, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

«Если оперштаб откроет квоты, то мы рассчитываем, что на 10-15 тыс. рублей цена турпакета будет дешевле», – сказал он в беседе с телеканалом «Дождь».

Как сообщал «Новый День», оперштаб по борьбе с коронавирусом 23 июля объявил о возобновлении полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с 9 августа. Пока перевозчикам разрешили делать по пять рейсов в неделю из Москвы.

Первый самолет с российскими туристами приземлился в Хургаде 9 августа около 09:40 по московскому времени. Кроме самолета EgyptAir ожидается прибытие и рейса авиакомпании Россия.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.08.21

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