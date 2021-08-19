Туроператоры все еще должны россиянам 7 млрд за отмененные туры

Туроператоры снизили долги перед клиентами за отмененные туры на 40 млрд рублей за полтора месяца. Теперь сумма задолженности составляет 7 млрд рублей, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Был принят целый ряд мер, туроператоры продолжили работать, выполнять свои обязательства перед туристами. И долг сократился», – цитирует главу ведомства «Интерфакс».

Догузова отметила, что турфирмы устояли, и в отрасли не было «крупных банкротств». А долги остались в основном за туры в те страны, которые до сих пор не открыли границы для туристов из России.

Как сообщал «Новый День», в конце июня туроператоры ликвидировали долги перед клиентами на 37 млрд рублей за отмененные в 2020 году туры. Остаток долга составил 47 млрд, включая поездки, не состоявшиеся в апреле-мае 2021 года после запрета полетов в Турцию.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.08.21

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