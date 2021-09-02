Только низкий сезон: каким будет туристический кешбэк в 2022 году

В 2022 году программа туристического кешбэка будет работать только на низкий сезон, исключая новогодние праздники и летний период. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума.

По ее словам, примерные окна поездок – с 15 января по конец апреля и с 1 октября по середину декабря. «Период с мая по сентябрь, как высокий туристический сезон, по программе кешбэка стимулировать не планируется», – приводит слова Догузовой ТАСС.

Глава ведомства добавила, что Ростуризм рассчитывает запустить окно продаж по кешбэку на зимний сезон до конца года.

Добавим, что 31 августа Ростуризм продлил четвертый по счету этап программы туристического кешбэка, начавшийся 16 июня, до 14 сентября. Продажи должны были закончиться 31 августа, но из 6,7 млрд рублей, выделенных на реализацию программы в 2021 году, осталось 400 млн рублей, в связи с чем было решено продлить окно продаж на две недели, пояснила ранее Догузова. В рамках осеннего этапа программы туристы могут отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. Ранее в АТОР сообщили о низком спросе на туры в рамках четвертой акции кешбэка по сравнению с акцией весенне-летнего кешбэка.

Что касается детского туристического кешбэка, решения по продлению программы на следующий год пока нет, сообщила Догузова, напомнив, что эта акция запускалась как однократная. Программа детского туристического кешбэка проводится с 25 мая по 15 сентября этого года. Гражданам возвращаеттся 50% стоимости путевки в лагерь, но не более 20 тыс. рублей.

Владивосток, Наталья Петрова

Владивосток. Другие новости 02.09.21

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