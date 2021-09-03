Путин предложил удвоить кешбэк для Дальнего Востока

Кешбэк для Дальнего Востока может быть увеличен из-за дороговизны туров в регионе. Президент РФ Владимир Путин согласился, что сумму возврата для туристов стоит увеличить до двух раз.

Во время встречи на Восточном экономическом форуме главу государства спросили о возможности удвоения суммы кешбэка. Владимир Путин заявил, что над этим стоит подумать, поскольку цены на туры по Дальнему Востоку заметно дороже, чем в других регионах.

«Туристический кешбэк, я бы тоже подумал над увеличением. Мы ищем возможности поддержать бизнес на Дальнем Востоке, а туристический бизнес – это перспективное направление», – сказал президент (цитата на «Интерфаксу»).

По программе кешбэка россияне могут вернуть до 20% стоимости путевки по России на карту «Мир», но не более 20 тыс. рублей. За детский отдых можно вернуть 50%. Планируется, что правительство ежегодно будет выделять по 5 млрд рублей для финансирования программы кэшбека на внутренний туризм.

Владивосток, Наталья Рязанова

Владивосток. Другие новости 02.09.21

Медуза убила 9-летнего мальчика. / Увеличивается количество авиарейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию. / В Египет – через Махачкалу или Челябинск: прямых вылетов из Кольцово до сих пор нет. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»