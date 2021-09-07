АТОР: россияне боятся заранее покупать туры на Новый год

Туроператоры открыли бронирование туров на Новый год, но спроса на них нет. Россияне опасаются бронировать путевки заранее, и пик заказов операторы ждут в конце ноября.

«Объем продаж новогодних туров сейчас крайне небольшой… из-за опасений туристов о закрытии или введении ограничений для туристов на том или ином направлении», – пояснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Единственное исключение составляют путевки на Мальдивы. Продажи стартовали в мае, и спрос пока не падает. В АТОР ожидают, что хитом новогодних продаж станут горнолыжные направления, в том числе Северный Кавказ, горный кластер Сочи, Шерегеш на Кузбассе и Хибины в Мурманской области.

Напомним, в середине августа туроператоры оставались должны россиянам 7 млрд рублей за отмененные из-за пандемии туры. Изначально долг составлял более 80 млрд рублей, но в 2021 году туроператоры сумели рассчитаться почти со всеми путешественниками.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.09.21

«У нас все пока достаточно грустно»: в АТОР оценили итоги туристического сезона. / В Кургане впервые пройдет кубок по воркауту: главный приз вручает Шумков. / Полмиллиона уральцев отдохнули в Сочи и Анталье, десятки тысяч – на других морских курортах. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»