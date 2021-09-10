Куба назвала дату отмены всех ограничений для туристов из России

Власти Кубы отменят все ограничения для российских туристов с 15 ноября. К этому времени кубинские специалисты планируют одобрить произведенные в России вакцины от коронавируса.

«С 15 ноября Куба полностью отменяет ПЦР-тесты для российских туристов. И тесты на антигены больше браться не будут. К туристам также не станут предъявлять требования о вакцинации», – пояснил советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер в беседе с «Известиями».

Прибывающим на Кубу россиянам все же рекомендовали привиться от Covid-19. Дипломат уверен, что к ноябрю кубинский Минздрав «уже будет признавать российские препараты».

Куба с 8 сентября начала смягчать условия въезда для иностранцев. Вместо двух ПЦР-тестов туристы сдают один экспресс-тест на антитела уже в отеле.

Напомним, в июле кубинские власти ужесточили антиковидные меры для туристов. В результате 150 прибывших россиян оказались в изоляции в чужой стране. После повторных ПЦР-тестов в обсерваторах остался 21 турист из РФ.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 09.09.21

В Кургане начали расчистку реки Битевка, которая опоясывает ЦПКиО. / Нервный сезон с чехардой цен: российские курорты «захлебнулись» туристическим потоком. / Турция смягчила правила въезда для детей до 12 лет. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»