Египет откроет для туристов два новых города

Власти Египта создадут две новые туристические точки для привлечения иностранцев. На берегах двух морей для туристов откроются города Аль-Галяля и Аль-Аламин, сообщил египетский министр туризма и древностей Халед аль-Анани.

Иностранцы смогут посетить их уже через несколько месяцев.

«Планируем открыть два абсолютно новых туристических города. Один примерно в 100 км от Каира ближе к Красному морю – Аль-Галяля. Новый город на побережье Средиземного моря – недалеко от Александрии, называется Аль-Аламин», – рассказал министр в интервью «Известиям».

Власти намерены связать все туристические точки доступной инфраструктурой: запустить дешевые перелеты, построить скоростные автотрассы и железные дороги.

Напомним, после открытия границ отдых в Египте оказался недоступен большинству россиян из-за отсутствия чартерных перелетов. Стоимость отдыха в 2-2,5 раза превышает ожидаемую. В 2021 году там отдохнули 250 тыс. человек, тогда как в 2015 году поток туристов из России составил 2,3 млн человек.

Каир, Наталья Рязанова

Каир. Другие новости 13.09.21

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