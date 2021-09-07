«Стоимость в 2-2,5 раза выше, чем ожидали»: Египет остается недоступным для россиян

Отдых в Египте пока остается недоступным для россиян, несмотря на расширение географии разрешенных из РФ авиарейсов в эту страну. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве. По ее словам, проблемой является отсутствие чартерных перелетов.

«На данный момент (разрешены полеты) – это 41 город, но чартерного авиасообщения с Египтом нет, что приводит к несколько иной стоимости и далеко отбрасывает Египет от лидера выездного туризма – Турции. По нашим данным, с начала года там отдохнуло более 240-250 тысяч человек. До закрытия Египта в 2015 году это был поток в 2,3 миллиона. Поток несопоставим сейчас», – констатировала она.

Глава АТОР обратила внимание, что ранее египетское направление было популярным из-за низкой стоимости туров. «Египет всегда был самым дешевым направлением на массовом туристическом рынке. На данный момент в силу отсутствия чартеров стоимость отдыха в Египте в 2-2,5 раза выше, чем ожидали туристы и туркомпании, и выше, чем это было до сих пор. Средняя стоимость составляет порядка 50-60 тысяч рублей на человека на неделю с размещением в четырех-звездочной гостинице», – пояснила она.

«Все с нетерпением ждут возвращения чартеров на Египет, но решения оперштаба пока по допуску чартеров нет. Ждем. Если будут чартеры, то Египет будет дешевле Турции. Если сохранятся регулярные рейсы, то Египет не превзойдет Турцию и в осеннем сезоне. В 2020 году высокий сезон с Турцию продлился до ноября, такая была беспрецедентная история, и количество рейсов не сокращалось», – уточнила Ломидзе.

Как сообщал «Новый День», на пресс-конференции глава АТОР также отметила тенденции нынешнего туристического сезона – отказ россиян от раннего бронирования туров из-за проблем с возвратом денег туроператорами и авиакомпаниями в случае отмены поездки. При этом большинство зарубежных курортов не ориентируются на массовый сегмент.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 07.09.21

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