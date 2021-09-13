Россияне смогут ездить в Сан-Марино без визы

Россия и Сан-Марино отменят визы для граждан друг друга. Министерства иностранных дел пришли к соглашению, осталось подписать итоговый документ, заявил российского МИДа Сергей Лавров.

«Есть договоренность ускорить подготовку соглашения об отказе от виз для граждан. В ближайшее время организуем его подписание», – сказал Лавров после переговоров с коллегой из Сан-Марино.

Видеозапись пресс-конференции опубликована на странице министерства в соцсети.

Напомним, Россия опустилась с 48-го на 51-е место в «Индексе паспортов мира», который учитывает, что стран гражданин может посетить без оформления визы или получив ее упрощенно. Обладатели российского паспорта в свою очередь могут в теории путешествовать по 119 направлениям без визы.

Сан-Марино, Наталья Рязанова

Сан-Марино. Другие новости 13.09.21

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