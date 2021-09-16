Нужны тесты: Турция усложнила въезд туристам, привитым тремя российскими вакцинами

Только привитые «Спутником V» граждане России смогут въехать в Турцию без предъявления отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, подтвердили турецкие власти. Документы о вакцинации другими российскими препаратами – «ЭпиВакКорона», «Ковивак» или «Спутник Лайт» – больше не принимаются турецкой стороной, поскольку эти вакцины не одобрены ни ВОЗ, ни Турцией для экстренного применения в стране, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.

Посольство РФ в Турции сегодня опубликовало разъяснения турецких властей по принимаемым Турцией сертификатам вакцинации у российских туристов.

Как пояснила турецкая сторона в ответ на запрос дипломатов, без предъявления отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген, сделанных не ранее чем за 72 или 48 часов до прибытия в Турцию, въезд в Турцию разрешен только с документом о вакцинации «Спутником V». Вторая доза должна быть сделана как минимум за 14 дней до прибытия. Надо отметить, что «Спутником V» – это единственная из российских вакцин, которая официально разрешена Турцией для экстренного использования в стране.

Тем, кто привит другими российскими вакцинами («Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак»), для въезда в Турцию нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение последних 72 часов, или отрицательный экспресс-тест на антиген, выполненный не ранее 48 часов до прибытия.

Ранее российские туроператоры сообщили, что Турция с 14 сентября принимает без тестов только туристов с сертификатами о вакцинации «Спутником V» и переболевших. До этого туркомпании сообщили, что Турция прекратила принимать сертификаты о вакцинации «Спутником Лайт». Отмечалось, что из однокомпонентных вакцин разрешена только прививка Johnson & Johnson.

В дипмиссии России в Турции также сообщили, что при путешествии внутри страны на самолете, поезде или междугородных автобусах, которые курсируют между провинциями страны, туристы могут предъявить только документы о вакцинации или перенесенном заболевании. Таким образом, для них нет никаких препятствий для поездок внутри Турции.

Туристы, въехавшие в Турцию с ПЦР-тестом или тестом на антиген, могут предъявлять их для поездок на общественном транспорте и внутренних перелетах, только если на момент посадки не прошло 72 часа (для теста ПЦР) и 48 часов (для экспресс-теста на антиген). «В случае истечения срока действия указанных документов для осуществления поездки на общественном транспорте внутри страны необходимо будет сделать тест повторно», – уточнили в посольстве РФ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.09.21

В Курганскую область идут заморозки с мокрым снегом. / Мужчина нашел самый большой трюфель в мире и бесплатно накормил им 200 сельчан. / SpaceX впервые отправит космических туристов без специальной подготовки на околоземную орбиту. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»