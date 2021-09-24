В АТОР высказались о перспективах открытия Италии для туристов из РФ

Ассоциация туроператоров России не рассчитывает на открытие Италии для российских туристов в 2021 году. Об этом сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Отвечая на вопрос о перспективах открытия Италии для путешественников из России, Ломидзе констатировала: «Вряд ли в этом году» (цитата по ТАСС).
Надо отметить, авиасообщение между двумя странами, прерванное из-за пандемии, возобновилось в конце июня. Однако Италия не принимает россиян по туристическим визам. Посетить ее можно только с целью работы, учебы, лечения и ухода за родственниками.
Накануне сообщалось, что в ближайшее время для иностранных туристов может открыться индийский курортный штат Гоа. Ожидается, что въезд будет разрешен только вакцинированным иностранцам.
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 24.09.21
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