В АТОР высказались о перспективах открытия Италии для туристов из РФ

Ассоциация туроператоров России не рассчитывает на открытие Италии для российских туристов в 2021 году. Об этом сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Отвечая на вопрос о перспективах открытия Италии для путешественников из России, Ломидзе констатировала: «Вряд ли в этом году» (цитата по ТАСС).

Надо отметить, авиасообщение между двумя странами, прерванное из-за пандемии, возобновилось в конце июня. Однако Италия не принимает россиян по туристическим визам. Посетить ее можно только с целью работы, учебы, лечения и ухода за родственниками.

Накануне сообщалось, что в ближайшее время для иностранных туристов может открыться индийский курортный штат Гоа. Ожидается, что въезд будет разрешен только вакцинированным иностранцам.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.09.21

Двое спасенных с Эльбруса альпинистов оказались в реанимации. / Финляндия открывает границы для привитых «Спутником V». / Пятеро альпинистов погибли на Эльбрусе в метель, еще 14 спасены. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»