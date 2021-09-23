Еще одну популярную страну могут открыть для туристов

Власти Индии могут на днях объявить об открытии страны для иностранных туристов. Об этом сообщает «Вестник АТОР». Отметим, что индийский пляжный курорт Гоа до пандемии был популярен среди российских путешественников.

Накануне российский оперштаб по борьбе с ковидом сообщил о возобновлении с 5 октября авиасообщения с Гоа и увеличении числа рейсов в Дели.

В АТОР отметили, что Индия пока не пускает иностранцев с туристическими целями. «Возможно, однако, что Индия объявит об открытии для определенных групп иностранных туристов уже на днях», – говорится в сообщении.

Въезд в страну, вероятно, будет разрешен только вакцинированным иностранцам, прогнозируют в АТОР.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что до конца года ожидает открытия для российских путешественников популярного индонезийского острова Бали. Однако это может произойти не раньше декабря, отметил он.

Напомним, Индонезия в августе одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения. В российском посольстве в Джакарте в связи с этим не ожидают проблем со въездом в страну привитых российской вакциной туристов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.09.21

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