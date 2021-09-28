Власти Гоа назвали возможные сроки возобновления приема туристов

Индийский штат Гоа откроют для иностранных и местных туристов после того, как все его жители будут привиты от коронавируса. Об этом объявил главный министр штата Прамода Саванта. Власти рассчитывают завершить кампанию по вакцинации к концу октября.

По словам министра, в Гоа начнут приезжать местные и иностранные туристы после того, когда «мы объявим, что вакцинированный штат на 100% безопасен». «Мы завершим вакцинацию к 31 октября», – добавил он, передает телеканал NDTV.

Чиновник также сообщил, что власти Гоа уже запросили разрешение на открытие чартерных рейсов в штат.

Ранее сообщалось, что Гоа может начать прием иностранных туристов в ближайшее время. Предположительно, въезд будет разрешен только вакцинированным иностранцам.

На прошлой неделе российский оперштаб по борьбе с Covid-19 сообщил о возобновлении с 5 октября авиасообщения с Гоа и увеличении числа рейсов в Дели.

Нью-Дели, Наталья Петрова

Нью-Дели. Другие новости 27.09.21

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