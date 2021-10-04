Катар откроет границы привитым «Спутником V» россиянам

Власти Катара с 6 октября готовы принять туристов из России, привитых вакциной «Спутник V». Российский препарат вместе с китайским Sinovac включен в перечень «условно утвержденных вакцин».

Минздрав Катара опубликовал обновленные правила въезда в страну для иностранцев. Привитые «Спутником V» или Sinovac туристы смогут посетить эмират после сдачи теста на антитела. При этом, иностранцы должны иметь оригинал прививочного сертификата на арабском или английском языке.

Вторым условием станет дата прививки. Туристов пропустят в страну не ранее двух недель после полной вакцинации, пишет The Peninsula Qatar.

Напомним, с 21 сентября Россия увеличила число рейсов в некоторые из уже открытых стран, в том числе в Катар. Из Сочи в Доху рейсы совершаются каждую неделю, правда, въезд в иностранное государство был разрешен только для дипломатов, обладателей вида на жительство и иностранных рабочих.

Доха, Наталья Рязанова

Доха. Другие новости 04.10.21

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