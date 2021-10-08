Индия возобновит выдачу виз туристам после долгого перерыва

Власти Индии с 15 октября возобновят выдачу виз для иностранных туристов. Первые 500 обратившихся получат документы бесплатно в честь возобновления турпотока после полутора лет перерыва.

Сначала визы будут доступны только для тех, кто прилетел на чартерных рейсах. Месяц спустя, с 15 ноября визы будут выдавать и туристам, прибывающим на регулярных рейсах, пишет «Вестник АТОР».

Антиковидные ограничения останутся обязательными для всех путешественников, сотрудников компаний-перевозчиков и аэропортов.

Россия возобновила авиасообщение с Индией 25 января 2021 года с момента остановки весной 2020 года. Но официально чартерные рейсы под запретом. По мнению экспертов, индийские власти могут принимать как чартерные самолеты грузопассажирских рейсов. Такая практика существует в Тунисе.

Напомним, власти индийского штата Гоа обещали открыть его для туристов после того, как привьют 100% местного населения. По прогнозам, желаемое число вакцинированных будет достигнуто к 31 октября.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

Нью-Дели. Другие новости 08.10.21

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