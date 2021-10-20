Власти Бангкока объявили о вакцинации 70% жителей

Власти Бангкока объявили провинцию безопасной для туристов в связи с высоким процентом привитых от коронавируса жителей. В Бангкоке и еще четырех провинциях доля привитых граждан составила 70%, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Таиланда.
В 11 из 14 провинций первую дозу вакцины получили 50% жителей. Всего в столице привиты 5,43 млн человек.
Напомним, Россия с 9 ноября восстановит авиасообщение с девятью странами, включая Таиланд и Багамы. Самолеты из Москвы будут два раза в неделю, а из других регионов – один раз в неделю.
Бангкок, Наталья Рязанова
Бангкок. Другие новости 20.10.21
В Крыму собираются ввести жесткие ограничения для туристов. / Самолет, вылетевший в Норильск, экстренно вернулся в Челябинск. / В аэропорту Манчестера проходит эвакуация пассажиров. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube