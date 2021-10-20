Власти Бангкока объявили о вакцинации 70% жителей

Власти Бангкока объявили провинцию безопасной для туристов в связи с высоким процентом привитых от коронавируса жителей. В Бангкоке и еще четырех провинциях доля привитых граждан составила 70%, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Таиланда.

В 11 из 14 провинций первую дозу вакцины получили 50% жителей. Всего в столице привиты 5,43 млн человек.

Напомним, Россия с 9 ноября восстановит авиасообщение с девятью странами, включая Таиланд и Багамы. Самолеты из Москвы будут два раза в неделю, а из других регионов – один раз в неделю.

Бангкок, Наталья Рязанова

Бангкок. Другие новости 20.10.21

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