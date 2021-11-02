Интуристы без QR-кодов массово отменяют туры в Россию

Иностранцы аннулируют запланированные на ближайшее время туры в Россию. Причинами стали введенный до 7 ноября локдаун и недоступность кафе и музеев по QR-кодам после прививки иностранной вакциной.

«Иностранные туроператоры и клиенты массово аннулируют или переносят туры. На данный момент отсутствуют официальные и общие регламенты протокола действий для иностранных туристов в ситуации с QR-кодами», – пояснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области подтвердили, что в музеи на территории региона не будут впускать посетителей, привитых иностранными вакцинами. Также нет полной уверенности, что определенный регион не введет систему проверки QR-кодов после локдауна.

По данным АТОР, основной поток туристов идет в Россию из ОАЭ, Катара, Индии, Германии, Швейцарии, Словении. Интуристы могут посещать заведения культуры и общепита при условии, что каждые 72 часа будут сдавать тест на Covid-19. В ведомстве отметили, что для путешественников это затратно как в материальном плане, так и по времени.

Новогодние туры пока не попали под отмену, но туроператоры просят составить единый протокол действий для пребывания иностранцев в России. Например, указания, по каким правилам заселять их в отели и организовывать культурную программу.

Как сообщал «Новый День», президент РФ Владимир Путин призвал в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от Covid-19. Он отметил, что скорейшее признание российских вакцин со стороны ВОЗ поможет возобновить глобальную деловую и туристическую активность.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 02.11.21

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