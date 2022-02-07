«Туры подорожали и подорожают еще»: туроператоры – о росте цен на летний отдых в Турции

Российские туроператоры прогнозируют рост цен на отдых в Турции на 25-50% к началу летнего сезона.

Стоимость размещения в турецких отелях в евро уже выросла по сравнению с прошлым годом на 10-15%, сообщает Ассоциация туроператоров России. Однако из-за падения курса рубля к евро рублевый рост цен ощутимее. По данным туроператоров TEZ Tour и PAC Group, цены в рублях на летний отдых в турецких отелях увеличились в сравнении с прошлым годом в среднем на 20%, в отдельных случаях – на 25%.

В Pegas Touristik прогнозируют, что по окончании акции раннего бронирования (у большинства туроператоров – 31 марта, у некоторых – до конца апреля) тарифы отелей могут вырасти в среднем еще на 25-40%. В PAC Group считают, что без скидок стоимость проживания в дорогих отелях 5* может вырасти примерно на 50%.

Из-за активных продаж по акциям раннего бронирования туроператоры не ждут горящих туров по турецкому направлению в мае-июне.

Как отмечают игроки рынка, по раннему бронированию традиционно повышенным спросом пользуются пятизвездочные и делюкс-отели, а также «четверки» высокого качества. При этом все туроператоры указывают, что туры в трехзвездочные отели и дешевые «четверки» практически не покупают.

По информации туроператоров, по акциям раннего бронирования средняя стоимость поездки в Турцию на 10 ночей в июне в отеле 3* начинается от 60 тыс. рублей на двоих, в 4* – от 63 тыс., в 5* – от 88 тыс. В цену входит перелет, трансфер, страховка и питание «все включено».

Как сообщал «Новый День», на российских черноморских курортах в преддверии сезона отели подорожали на 5% – в Краснодарском крае и на 7-12% – в Крыму. Цены на предстоящее лето выросли на фоне продолжающегося увеличения спроса на раннее бронирование. Так, средняя стоимость проживания в сутки в местах размещения Крыма на двоих увеличилась до 3,6 тыс. рублей. В Краснодарском крае средний ценник составляет 2,8 тыс руб. в сутки.

Москва, Наталья Петрова

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