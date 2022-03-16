Туроператоры ожидают подорожания летних туров по России до 30%

Летний отдых в России может подорожать на 10-30%, прогнозируют туроператоры. По их данным, ряд отелей уже подняли стоимость услуг. Другие гостиницы из-за роста цен на продукты предлагают туроператорам продавать только размещение с возможностью оплатить питание на месте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей туркомпаний.

В туроператоре «Мультитур» ожидают подорожания путевок на 10-20%, рассказала замгендиректора компании Маргарита Назарова, заметив, что некоторые их коллеги прогнозируют рост цен на 30%.

«Пока мы не видим увеличения стоимости, хотя есть отели, которые нам уже присылают об этом информацию», – отметила она. По ее мнению, «сейчас все заняли выжидательную позицию и если дальше будут расти цены, то, соответственно, отельеры вынуждены будут поднимать стоимость».

Президент группы компаний Atelika Hotel Group Алексей Высоканов согласился со сценарием развития ситуации на туррынке, озвученным коллегой. «Мы прогнозируем, что цены будут расти на 10-30%», – сказал он, выразив надежду, что резкого всплеска стоимости не будет. «Ожидаем минимум 10-30%», – отметил Высоканов. По его прогнозу, цены на отели 4-5*, которых в России не хватает, будут повышаться заметнее, как это было в пандемию. Тогда размещение в этих объектах подорожало почти вдвое, напомнил бизнесмен.

В то же время гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что заметный рост цен на летний отдых может иметь место в том случае, если «высокий спрос наложится на продуктовую инфляцию». «Меньше 20-30% мы не увидим», – считает он. В том случае, если сохранится ситуация с падением спроса, сократившегося на 50% после 24 февраля, когда началась военная операция России на Украине, то рост цен не превысит 10-15%. Ромашкин при этом отметил, что отели пока не поднимают цены из-за роста стоимости продуктов питания, так как хотят дождаться стабилизации ситуации.

По мнению представителей туртрасли, весенние и летние продажи путевок будут зависеть от политической ситуации. «Спрос зависит от проведения спецоперации: как она будет развиваться», – отметил Алексей Высоканов. По его словам, многие потенциальные клиенты компании отслеживают ситуацию на Украине. «Это явно будет влиять на спрос, особенно в Крыму», – заключил он.

Напомним, Ростуризм 15 марта возобновил программу туристического кешбэка. Купить путевку с возвратом части средств можно с 15 марта и до 1 мая, а отправиться в путешествие – с момента старта продаж и до 1 июля. В рамках программы можно вернуть 20% стоимости тура (но не более 20 тысяч рублей) при условии путешествия по России и оплаты поездки картой «Мир».

Москва, Наталья Петрова

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