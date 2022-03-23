Южная Корея возобновит программу безвизового въезда для россиян

Республика Корея с 1 апреля вновь активирует программу безвизового посещения страны для иностранцев. Разрешение на въезд не придется оформлять гражданам 46 стран, в числе которых и Россия.

«С отменой временной приостановки действия безвизового въезда в страну граждане 46 государств и территорий смогут краткосрочно посетить Республику Корея без визы с 1 апреля», – сообщается на государственном портале по электронной регистрации прибывающих (K-ETA).

Власти напомнили, что для посещения Южной Кореи без визы нужно зарегистрироваться на портале. Это можно будет сделать уже с 30 марта. при этом, к безвизовым туристам будут применять те же антиковидные требования, что и к остальным. В частности, у прилетающих попросят справку об отсутствии коронавируса.

Напомним, с 15 марта Вьетнам возобновил программу безвизового въезда для туристов из 13 стран, включая Россию. Постановление будет действовать три года, а срок пребывания в стране без визы ограничили 15 днями.

Сеул, Наталья Рязанова

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