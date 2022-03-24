Из-за рубежа вывезли более 90% застрявших российских туристов

Туроператоры вернули в Россию более 90% организованных туристов, застрявших за границей после осложнения ситуации с зарубежными перелетами из-за введенных антироссийских санкций. Это порядка 83 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Ростуризма. «Сейчас ведется работа по возвращению еще менее 6,5 тыс. организованных туристов», – отметили в ведомстве.

По данным Ростуризма, больше всего туристов, около 4,3 тыс. человек по линии трех туроператоров, находятся в Египте. Процесс их возвращения в Россию усложнился из-за западных санкций в отношении самолетов, которыми планировалось выполнять вывозные рейсы. «Со вчерашнего дня подключены дополнительные мощности – начали выполняться рейсы с организованными туристами из Шарм-эль-Шейха и Хургады по направлению в Сочи и Минеральные воды. Также запланирован ряд рейсов с египетских курортов в Махачкалу», – отмечается в сообщении. Затем туроператоры будут развозить туристов в регионы их проживания.

В ОАЭ, по данным ведомства, застряли менее 1,3 тыс. туристов, в Турции – около 690, на Мальдивах – около 60, в Таиланде – менее 50. Их возвращают в Россию рейсами зарубежных авиакомпаний через третьи страны.

В Ростуризме просят туристов держать связь со своим туроператором для получения всей оперативной информации по обратным рейсам.

Возвращением самостоятельных туристов занимаются Минтранс и Росавиация вместе с МИД России и Ростуризмом. В ведомстве сообщили, что получили через Госуслуги около 10,5 тыс. обращений о помощи с возвращением в Россию. За последние два дня поступило не более 100 новых обращений от самостоятельных туристов, тогда как ранее в среднем получали около 2 тыс. обращений в сутки.

Неделю назад Ростуризм сообщил о возвращении более 80% застрявших заграницей российских туристов.

Накануне глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ведомство компенсирует туроператорам расходы, связанные с возвращением россиян на родину.

Москва, Наталья Петрова

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