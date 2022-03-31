Перевозчики вернули в Россию 117 тысяч застрявших туристов

Авиакомпании вернули в Россию около 117 тыс. российских туристов, оставшихся за границей после закрытия неба зарубежными странами. Правительство РФ выделило туроператорам на эти цели более 10 млрд рублей, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече правительства РФ с представителями туриндустрии.

Трансляция велась на официальной странице Ростуризма во «ВКонтакте».

Глава Ростуризма Зарина Догузова уточнила, что в Россию вернулись все россияне, путешествовавшие организованно. По данным АТОР, только AZUR air за месяц вывез с зарубежных курортов 26 684 туристов. За рубежом остались 100 россиян, их возвращение планируется на регулярных рейсах.

На 24 марта в Россию вернулись более 90% организованных туристов, оставшихся за границей после введенных антироссийских санкций. Фактически вернулись 83 тыс. человек. Больше всего российских туристов осталось в Египте, Таиланде, на Кубе, на Мальдивах, в Доминикане, в ОАЭ.

Москва, Наталья Рязанова

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