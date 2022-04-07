Программу продаж туров с кешбэком в России продлили на неделю

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства объявил о продлении программы туристического кешбэка на неделю – до 15 апреля включительно.

Отправиться в поездку в рамках программы кешбэка можно до 1 июля. Условия программы не изменились: вернуть можно 20% стоимости тура (но не более 20 тысяч рублей) при условии путешествия по России и оплаты поездки картой «Мир». Деньги должны вернуться в течение 5 дней.

Как сообщал «Новый День», очередной этап программы стартовал 15 марта и должен был продлиться до 30 апреля. Однако на прошлой неделе Ростуризм заявил о досрочном прекращении программы в связи с тем, что из-за повышенного спроса заканчиваются выделенные на нее дополнительные средства. Отмечалось, что продажи туров будут завершены в ночь с 8 на 9 апреля.

Москва, Наталья Петрова

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