Booking заплатил 1,3 млрд рублей по требованию ФАС

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking заплатил России 1,3 млрд рублей штрафа за дискриминацию российских отелей. Компания отчиталась перед ведомством, что исполнила назначенное наказание.

«Средства уже поступили в бюджет РФ. В августе 2021 года ФАС наложила на Booking оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Суд встал на сторону антимонопольной службы и установил, что сервис навязывал российским гостиницам и хостелам невыгодные условия договоров. Бизнесменам запрещали предлагать другие услуги и номера на альтернативных ресурсах и снижать на них цену.

Сервис Вooking прекратил работу в России 4 марта якобы из-за сложности ведения бизнеса в стране. На фоне усиления антироссийских санкций ряд иностранных компаний ушел с российского рынка.

Москва, Наталья Рязанова

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