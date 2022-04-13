Ростуризм к лету запустит чартеры на Камчатку и Кавказ

Туристы впервые смогут отправиться на Камчатку чартерными рейсами уже в весенне-летний период, пообещала глава Ростуризма Зарина Догузова. В тот же период стартует чартерная программа в Чечню и Дагестан.

В чартерной программе уже представлены почти все федеральные округа России, но планируется расширить. Первыми, с апреля, добавятся рейсы в Татарстан, в весенне-летний период – на Камчатку, Кавказ и в Карелию, летом – на Алтай и Дальний Восток.

«Камчатка – новинка абсолютная этого сезона. Край вулканов, думаю, каждый мечтает посетить хотя бы один раз в жизни. И такая абсолютная новинка этого сезона – чартерная программа на Кавказ. У нас сразу два региона: Дагестан и Чечня», – рассказала Догузова на пресс-конференции в ТАСС.

Чартеры на Камчатку будут летать из Москвы и Владивостока, на Алтай – из Москвы и Красноярска. Программа позволит сэкономить в 1,5-2 раза по сравнению с рыночной стоимостью.

В мае 2021 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко обещал увеличение турпотока на Камчатку на 20% за счет развития малой авиации и инфраструктуры в Долине гейзеров. По его мнению, главной помехой развития туристического потенциала региона был дорогой перелет. Чернышенко предложил заменить вертолеты малыми самолетами, чтобы снизить стоимость тура.

Москва, Наталья Рязанова

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