Ростуризм расширил чартерную программу до 12 регионов

Ростуризм расширит число форматов отдыха, доступных россиянам. Летняя чартерная программа в 2022 году охватит 12 регионов России вместо семи, сообщили в пресс-службе ведомства.

В июне стартуют чартерные туры на Камчатку и Алтай, в Чечню, Карелию, Тюменскую область. В июле станут доступны туры на Сахалин, в Бурятию, Приморский край. А в августе в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» можно будет улететь в Калининградскую область. В течение лета продолжат летать чартеры в Дагестан и Татарстан.

«Наша задача делать доступнее отдых в направлениях, которые пользуются особенной популярностью среди наших туристов. Формировать удобные, полностью готовые под ключ туры, стоимость которых в 1,5-2 раза ниже рыночной», – пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Половина стоимости фрахта самолетов для программы субсидируется из бюджета. Более 30 тыс. россиян уже воспользовались чартерами, а за лето их число достигнет 50 тыс., добавил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Напомним, в этом году чартерные рейсы впервые направят на Камчатку, в Дагестан и Чечню.

Москва, Наталья Рязанова

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