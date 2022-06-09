Из-за авиасанкций Анталья может потерять почти половину российских туристов

Популярный турецкий курорт Анталья по итогам 2022 года может потерять 45% туристов из России, что обусловлено нехваткой перевозчиков. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Если принять, что в Анталью – с учетом немногих безрисковых бортов российских авиакомпаний все пять месяцев оставшегося летнего сезона, июнь-октябрь – будут летать максимально примерно по 500 рейсов в неделю, скажем, 450 турецких и 50 российских, то они перевезут порядка 2,5 миллиона туристов в Анталью за этот период. Соответственно, в 2022 году в Анталье может отдохнуть около 3 миллионов россиян – если перевозка в Турцию не увеличится и не уменьшится», – рассказали в АТОР.

Этот показатель будет на 45% ниже, чем в допандемийном 2019-м, и на 17% меньше, чем в «ковидном» 2021 году. Решение вопроса о восстановлении турпотока может решаться только политиками, отметили в ассоциации. Москва и Анкара должны договориться о начале полетов в Турцию российских чартерных авиакомпаний. В настоящее время на турецкие курорты в интересах шести туроператоров летают прямые рейсы восьми российских и турецких авиакомпаний из 17 городов России.

«Падение турпотока в Анталью ни в коей мере не может означать, что «россияне расхотели отдыхать в Турции». Как раз дело обстоит ровно наоборот. Спрос на Турцию поистине огромен: на фоне почти тотально закрывшихся других пляжных стран Турция этим летом осталась вообще единственным массовым зарубежным направлением», – указали в АТОР. Причем, никакие «высокие цены» при такой ситуации «классического дефицита» на продажи туров в Турцию практически уже не влияют: покупают по любым.

Москва, Зоя Осколкова

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