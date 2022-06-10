Россияне смогут платить в рублях заграничные экскурсии

Москва, Июнь 10 (Новый День, Наталья Рязанова) –

Россияне смогут оплатить в рублях экскурсии в поездках за границу. В рамках единого турпакета такие платежи уже принимают в Таиланде, Турции, Египте, Армении и Узбекистане.

Российские туроператоры начали внедрять возможность рублевых платежей в марте. После ужесточения антироссийских санкций россияне волновались, что за границей не смогут получить доступ к своим счетам. А везти с собой много наличной валюты посчитали рискованным.

«Мы начали эту практику со Стамбула. Сейчас работаем над тем, чтобы экскурсии покупали заранее и в ряд арабских стран», – рассказал представитель «Интуриста» в беседе с РИА Новости.

Собеседник напомнил, что в Турции работает карта «Мир».

Аналогичную практику ввел и Anex Tour.

«Мы внедрили продажу экскурсий в систему бронирования по всем доступным курортам Турции. К бронированию доступны не все экскурсии по Турции, их список будет существенно расширяться в ближайшее время», – пояснили в туроператоре.

Карты российской платежной системы «Мир» сейчас принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Центробанк ведет переговоры о запуске карт «Мир» на Кубе и еще в двух странах.

© 2022, РИА «Новый День»