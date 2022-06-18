Стало известно, когда в отелях России заработает стандарт «все включено»

В 2023 году в российских отелях начнут действовать единые стандарты отдыха по системам «все включено» (all inclusive) и «ультра все включено». Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах ПМЭФ. По ее словам, эти критерии уже разработали, их планируется утвердить до конца года.

Оба стандарта будут действовать в отелях всех категорий звездности, добавила Догузова. Чтобы соответствовать этим стандартам, на территории отеля должны быть нескольких ресторанов, в том числе один круглосуточный, а также детская анимация, отдельные детские комнаты и теплые бассейны.

«Работа по стандартизации очень важна для повышения общего качества услуг в туризме», – заявила глава ведомства, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, о планах разработать в России стандарты для оказания гостиничных услуг по системе «все включено» стало известно в марте прошлого года. На тот момент лишь 10-15% отелей на черноморских курортах работали по системе all inclusive. Игроки туррынка скептически комментировали нововведение. По их мнению, внедрение системы «все включено» не окажет сильного влияния на внутренний туризм, так как в работе по этому стандарту заинтересованы только крупные гостиницы и отели. Эксперты указывали, что переход к такой системе повышает стоимость размещения на 20-25%.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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