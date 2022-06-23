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Четверг, 23 июня 2022, 10:12 мск

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Греция стала небезопасной для российских туристов

Фото: FreePik

Греция больше не является безопасной страной для отдыха граждан России. Об этом заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

По его словам, российским дипломатам продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении россиян. Наиболее вопиющие инциденты попали в недавний доклад МИД России «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах».

«Имели место случаи избиений, в том числе детей: после нападений пострадавшим требовалась госпитализация. Греческие банки зачастую вольно трактуют введенные Евросоюзом незаконные ограничительные меры, блокируют счета россиян по национальному признаку», – рассказал Пилипсон в интервью ТАСС. Все материалы поступают в российские правоохранительные органы, было возбуждено несколько уголовных дел.

Вместе с тем, возможности консульского содействия сейчас серьезно ограничены из-за сокращения дипперсонала, плюс к этому официальные запросы часто остаются без ответа. Посольство России в Афинах добивается от греческой стороны, чтобы не нарушалась Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. «Продолжим заботиться о россиянах, помогать им», – заключил дипломат.

Афины, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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