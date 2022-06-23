Греция стала небезопасной для российских туристов

Греция больше не является безопасной страной для отдыха граждан России. Об этом заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

По его словам, российским дипломатам продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении россиян. Наиболее вопиющие инциденты попали в недавний доклад МИД России «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах».

«Имели место случаи избиений, в том числе детей: после нападений пострадавшим требовалась госпитализация. Греческие банки зачастую вольно трактуют введенные Евросоюзом незаконные ограничительные меры, блокируют счета россиян по национальному признаку», – рассказал Пилипсон в интервью ТАСС. Все материалы поступают в российские правоохранительные органы, было возбуждено несколько уголовных дел.

Вместе с тем, возможности консульского содействия сейчас серьезно ограничены из-за сокращения дипперсонала, плюс к этому официальные запросы часто остаются без ответа. Посольство России в Афинах добивается от греческой стороны, чтобы не нарушалась Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. «Продолжим заботиться о россиянах, помогать им», – заключил дипломат.

Афины, Зоя Осколкова

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