Туристы раскупили номера в отелях Сочи, Алтая и Абхазии

Туроператоры фиксируют дефицит номеров в популярных отелях Сочи, Абхазии, Алтая, Карелии, Калининградской области. Спрос на отели в Крыму и Анапе на июль-август сопоставим с 2021 годом.

По данным АТОР, спрос на ряд курортов Кубани превысил прошлогодний уровень. Сочинские отели в системе «все включено» загружены на 100% практически на весь сезон.

Спрос на отдых на Алтае в этом году на 20% выше, чем в 2021-м. Загрузка отелей уже близка к максимальной. В туроператоре «Дельфин» назвали причины высокого спроса: закрытые аэропорты юга, сложности с поездками за рубеж, программа кэшбека за туры по России.

В туроператоре назвали топ-5 популярных мест отдыха россиян: Краснодарский край (38% от всего объема отдыхающих), Абхазия (18%), Крым (9%), Санкт-Петербург (6%), Кавминводы (3,5%), Подмосковье (2%).

«Также очень сложно с местами в качественных гостиницах на побережье Каспийского моря в Дагестане также до конца сезона. То же самое можно сказать и о здравницах Кавказских Минеральных вод», – пояснил представитель «Интуриста» РИА Новости.

Напомним, Ростуризм расширит число форматов отдыха, доступных россиянам. Летняя чартерная программа в 2022 году охватит 12 регионов России вместо семи, включая Камчатку, Алтай, Чечню, Карелию.

Москва, Наталья Рязанова

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