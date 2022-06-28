Дипломаты отговаривают россиян от поездок в Эстонию

Министерство иностранных дел РФ рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Эстонию в связи с «откровенно враждебным» отношением к России. Об этом говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

Кроме того, с 10 июля Эстония вводит запрет на ввоз из России, в том числе для физических лиц, ряда товаров. Наряду с так называемыми «стратегическими товарами» (тепловизоры, дроны) запрещено ввозить сумки, обувь, электронику и другие, стоимость которых превышает 750 евро, а также наличные валютные банкноты.

«Наказание за «контрабанду» предусматривает как денежный штраф, так и тюремный срок – до 3 лет одному лицу и до 5 лет группе лиц. Эстонские власти и не скрывают, что истинная цель вводимых рестрикций – нанести удар по рядовым российским гражданам», – заключили в МИД РФ.

Москва, Зоя Осколкова

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