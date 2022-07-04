Путевки в Турцию подорожали вдвое за время пандемии

Отдых в Турции обойдется россиянам вдвое дороже, чем в допандемийный 2019 год. Только за месяц путевки подорожали почти на четверть, выяснил сервис покупки туров онлайн Level.Travel.

«Цены на туры в Турцию летом 2022 года выросли на 50% по сравнению с летом 2021 и на 110% по сравнению с доковидным 2019 годом. Средний чек по направлению в июне показал рост на 22% относительно мая», – цитирует сообщение сервиса агентство «Прайм».

Средний чек в Турцию составляет 172 тыс. рублей и на 174% превышает цены на российских курортах. Отдых на турецкой земле обойдется на 27% дороже поездки в Египет и на 12% – в Арабские Эмираты.

Турция стала самым популярным направлением у организованных туристов: в июне на нее пришлось 53% продаж Level.Travel. Минимальная стоимость недельного отдыха на двоих в июле составляет 77 тыс. рублей.

Ранее эксперты отметили, что россияне чаще всего выбирают для отдыха Белоруссию, Турцию и Казахстан. Популярность турецкого направления в 2022 году снизилась по сравнению с 2019 годом.

Москва, Наталья Рязанова

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