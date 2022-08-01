Названы самые популярные лекарства у отдыхающих в Сочи

Провизоры назвали самые популярные у туристов в Сочи безрецептурные лекарства. Как сообщает «Новый День», на первом месте по спросу стоят средства по борьбе с кишечными расстройствами, вызванными, к примеру, недостаточной гигиеной рук, морской водой, в которую после многочисленных ливней попало много мусора, и т.д. В зависимости от симптоматики, туристы предпочитают спасаться от возникших проблем с помощью «Смекты», «Энтеросгеля», активированного угля и специфических лекарств, направленных на лечение проблем расстройствами пищеварения. На втором месте – средства, сбивающие температуру после перегрева на солнце. В топе спроса – ацетилсалициловая кислота. Кроме того, большой популярностью пользуются средства для лечения отита, спровоцированного нырянием в воду. В этом случае отдыхающие предпочитают по старинке использовать борный спирт.

Неизменным спросом также пользуются средства для кожи, пострадавшей от агрессивного воздействия солнечных лучей – в данном случае, речь идет о современных косметических веществах.

«Новый День» ранее писал о том, что Сочи стал лидером России по количеству отдыхающих в этом году в связи с закрытием всех других южных аэропортов страны. В связи с этим отдых на курорте существенно подорожал.

Сочи, Елена Васильева

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