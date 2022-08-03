Большинство россиян никогда не отдыхали за рубежом

Около 70% россиян заявили, что никогда не ездили в отпуск за границу. При этом треть не покидали для отдыха даже пределы родного региона. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Лишь 2% респондентов сообщили, что были за рубежом меньше года назад, 6% – до трех лет назад. 30% опрошенных никогда не выезжали из родного региона. 17% – посещали другие субъекты России десять и более лет назад.

Наиболее популярными местами, которые участники опроса хотели бы посетить в РФ, стали Байкал (туда хотят приехать 33% россиян) и Крым (28%), а также Санкт-Петербург (27%), Сочи и курорты Кубани (25%), Алтай (24%).

В исследовании приняли участие 1,5 тысячи жителей 104 населенных пунктов в 53 субъектах России. Опрос проводился с 12 по 24 июля 2022 года.

Москва, Зоя Осколкова

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