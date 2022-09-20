Большинство россиян не выезжали за пределы РФ за последние пять лет

Более трех четвертей (77%) жителей России не ездили за границу в течение последних пяти лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«За последние пять лет заграничные поездки совершали 23% наших сограждан. Из них 9% посетили страны Шенгенской зоны (Германия, Италия, Испания, Франция и др.), вдвое больше россиян были там, где виза не требуется (17%)», – сообщается на сайте ВЦИОМ.

Портрет типичного российского туриста выглядит так: чаще женщины (25% женщин и 20% мужчин), 35-44-летние (31%), имеющие высшее или неоконченное высшее образование (37%), довольные своим материальным положением (30%) и проживающие в Москве или Санкт-Петербурге (48%).

По данным опроса, на сегодняшний день загранпаспорт есть у 29% российских граждан, шенгенская виза – только у 2%. В группе тех, кто за последние пять лет бывал за границей, показатели ощутимо выше – 76% и 8% соответственно. Ничего из перечисленного нет у 70% россиян.

Москва, Зоя Осколкова

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